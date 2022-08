Les infos de 12h30 - Enfants fauchés à Pontoise : les proches du motard expulsés de leur logement

Début août, deux jeunes enfants de 7 et 11 ans ont été renversés lors d'un rodéo urbain à Pontoise (Val-d'Oise) et gravement blessés. Le motard avait été écroué et ce mardi matin, on apprend que ses proches, ceux qui occupaient avec lui un logement social, ont été expulsés. Une dizaine de personnes ont été délogées ce mardi 30 août par les forces de l'ordre.

Il s'agit de la famille et des proches du motard incriminé, mais le motif d'expulsion n'a pas de rapport direct avec le rodéo urbain, nous confirme la maire de Pontoise Stéphanie Von Euw. "C'est des impayés de loyer qui ont été constatés et donc la préfecture a procédé à l'exécution de cette procédure de justice".

"Nous aurions demandé, si ça n'avait pas existé, au bailleur, d'engager une procédure d'expulsion pour troubles de jouissance, troubles dans le quartier. Enfin, manquer de quasiment tuer deux enfants lors d'un rodéo sauvage, c'est un euphémisme", dit-elle.

La sœur de Kenya, la petite fille renversée qui va mieux aujourd'hui, est soulagée mais désolée pour la famille. "Ça fait de la peine pour la famille", dit-elle.

