Conseil national de la refondation : à peine créé, est-il déjà mort-né ?

À 10 jours du lancement du Conseil national de la refondation, cette instance de dialogue voulue par Emmanuel Macron, le chef de l'État risque d'avoir du mal à remplir la salle. Ce lundi 29 août, le président du Sénat en personne, Gérard Larcher, 3e personnage de l'État, a fait savoir qu'il boycotterait ce rassemblement qu'il juge comme une manière détournée de se passer du Parlement.

Ce conseil est en effet chargé de réfléchir aux réformes et de faciliter la discussion entre les différentes forces politiques, mais il suscite de nombreux doutes dans l'opposition. À peine créé, est-il déjà mort-né ? On peut s'interroger tant la défiance est grande.

"Pas question d'y participer", tacle l'insoumise Mathilde Panot. "C'est un objet politique non identifié à la gloire du président, c'est de l'enfumage", lâche un socialiste. Même son de cloche chez Les Républicains et le Rassemblement national, eux non plus n'y assisteront pas.

Pierre Moscovici en intervenant

En clair, il n'y a personne - ou presque - pour dire du bien de la dernière idée du Président. Même chose du côté du patron de la CFDT Laurent Berger. Il faut dire que pour l'instant ce Conseil national de la refondation est encore un peu gazeux : "On n'a aucune info", regrette un conseiller de la majorité, "ni les invités, ni le lieu".

On sait simplement, selon les informations de RTL, que Pierre Moscovici viendra dresser l'état des finances publiques, que le patron de Banque de France évoquera les perspectives économiques, tandis que la climatologue Corinne Le Quéré parlera d'urgence écologique. Trois interventions pour montrer que l'heure est grave.

Pour cela, le Président dressera une feuille de route afin de trouver "des solutions, ensemble" promet un conseiller, avant plusieurs mois de discussions en régions. Mais ne dites pas que ça vous rappelle "Le Grand débat", officiellement, ça n'a rien à voir.

