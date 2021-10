C'est un acte héroïque dont elle peut être fière. Dans la soirée du samedi 9 octobre, à Mathay, dans le Doubs, une petite fille de 11 ans a sans doute sauvé la vie de son petit frère, de son père et peut-être d'autres automobilistes en n'hésitant pas à appeler les gendarmes en raison de l'état d'ivresse de son papa au volant.

Alors que le père de famille et ses deux enfants étaient en visite chez une connaissance à Baume-les-Dames, dans le Doubs, une violente dispute éclate et l'homme décide de repartir, avec ses deux enfants. Problème, il est ivre au volant et les enfants sont terrorisés. La grande sœur ne se démonte pas et décide d'appeler directement les gendarmes.

La conversation se fait en chuchotant, sur le siège arrière. Les forces de l'ordre captent la situation et lui envoient un numéro pour continuer la conversation par SMS. Ils tentent ensuite de repérer où se situe le véhicule grâce aux renseignements de la fillette, qui leur communique le nom des panneaux, étant donné qu'elle ne connaît pas bien cette route, empruntée de nuit.

Trois patrouilles se mobilisent et les gendarmes réussissent à intercepter la voiture vers Montbéliard, juste avant l'autoroute, après 40 kilomètres de terreur pour les enfants. La mère a fini par les récupérer et le père a été placé en cellule de dégrisement avant des suites judiciaires. Il avait 1,96 grammes d'alcool par litre de sang.

