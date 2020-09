publié le 28/09/2020 à 13:49

C'est un cri du cœur d'une mère en souffrance. Sylvie Dartoisine a passé un appel à retrouver sa fille, Victorine ,18 ans sur RTL. La jeune femme a disparu samedi 26 septembre à Villefontaine, en Isère. Peu avant 19h, elle avait appelé ses parents pour dire qu'elle arrivait chez eux. Sa mère s'est adressée à elle sur RTL.

"Elle devait rentrer, sa grande sœur l'attendait pour aller à la foire. Elle était très heureuse. Elle a l'habitude de ce chemin. Victorine n'est ni fugueuse, ni dépressive. On attend l'appel de la gendarmerie, on garde la foi. Elle manque à tout le monde ici. Victorine, si tu m'entends de là où tu es, ne t'inquiète pas on va te retrouver ma chérie. Si vraiment il y a un agresseur et qu'il m'entend, qu'il relâche notre fille, c'est vraiment important, c'est tout ce qu'on demande."

Dimanche après-midi, 300 personnes ont participé à une battue pour tenter de retrouver la jeune femme, sans succès. Comme le précise Franceinfo, un hélicoptère, des maîtres-chiens et des plongeurs sont notamment mobilisés.

Peu de temps après ce témoignage, un corps a été retrouvé dans la réserve naturelle de l'étang de Saint-Bonnet, à Villefontaine en Isère. La procureure de la République de Vienne assure ne "pas en mesure de confirmer qu'il s'agit du corps de Victorine".

Attaque à Paris - Le principal suspect a menti sur son identité et sur son âge. Il n'aurait pas 18 ans mais 25 ans. Une vidéo tournée en amont de l'attaque de vendredi 25 septembre le montre en train de critiquer la republication des caricatures du prophète Mahomet par Charlie Hebdo.

Budget 2021 - Le gouvernement table sur une croissance de 8% l'année prochaine d'après la présentation du budget 2021 ce lundi 28 septembre. Par ailleurs, 47% des dirigeants estiment que la pérennité de leur entreprise est menacée, notamment les patrons de PME.



Césars - Après un an de crise, Véronique Cayla, ex-présidente du CNC et Eric Toledano, réalisateur, sont candidats à la présidence des Césars, en tandem. Seuls en lice, ils devraient donc être élus.