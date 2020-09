publié le 28/09/2020 à 12:08

Trois jours après l'attaque au hachoir à Paris, un enregistrement est en cours d'identification. On y voit le principal suspect exposer une partie de ses revendications et de ses opinions. Sur la vidéo, toujours en cours d'identification, on aperçoit un homme en habit traditionnel pakistanais en train de pleurer. La séquence est en ourdou, la langue maternelle de l'assaillant.

Elle se termine par des chants. L'homme à l'écran se dit en colère, ému par les caricatures qui ont été faites du prophète Mahomet. "Aujourd'hui je vais les condamner", dit-il sans pour autant annoncer son attaque.

Une sorte de manifeste donc, plus qu'une vidéo de revendication, car l'homme ne prête pas allégeance à Al-Qaïda ou à Daesh. Il est d'ailleurs totalement inconnu des services de renseignement et c'est précisément son profil que les enquêteurs tentent de dessiner en ce moment.

Il s'agit d'un jeune Pakistanais originaire d'une terre de paysans, au beau milieu du Penjab, arrivé il y a seulement trois ans en France. Sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance venait tout juste de prendre fin cet été.

Le jeune homme envisageait de se lancer dans une formation aux métiers du bâtiment avant cette attaque sanglante qui visait bien Charlie Hebdo. L'homme a reconnu en garde à vue qu'il ne savait pas que le journal avait déménagé.