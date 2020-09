publié le 02/09/2020 à 08:40

Une femme a disparu depuis plusieurs jours à Saint-Étienne (Loire). La police a donc lancé un appel à témoins, mardi 1er septembre, pour aider les investigations des enquêteurs de la Sûreté Départementale.

Céline Ramauge "n'a plus donné signe de vie depuis son départ du domicile familial situé à Saint-Étienne (Loire) il y a plusieurs jours", rapporte-t-on dans les colonnes de France bleu. Elle aurait quitté son domicile sans prendre d'affaires et sans laisser d’adresse, détaille Le Progrès. Dans l'appel à témoins, les autorités décrivent une jeune femme brune aux yeux bleus qui mesure 1,65 mètre et dont la corpulence est normale. Aux dernières nouvelles, Céline Ramauge portait un jean, un t-shirt noir et une veste de survêtement.

Toute personne qui a des informations peut contacter la brigade de protection de la famille de Saint-Étienne au 04 77 43 36 10 en semaine, au 04 77 43 28 28 pendant le week-end ou le 17.

[#appelàTémoins]

Suite à la disparition d'une jeune femme majeure à @saint_etienne_ depuis plusieurs jours, merci de RT largement ce message afin d'aider les enquêteurs de la Sûreté Départementale #Loire à la retrouver. pic.twitter.com/M6JX8O3HSj — Police Nationale 42 (@PoliceNat42) September 1, 2020