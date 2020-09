Isère : disparition inquiétante d'une jeune fille de 18 ans

Lors de sa disparition la jeune fille portait un sweat Nike rose, des baskets Puma blanches et un jean.

publié le 27/09/2020 à 17:12

Une jeune fille de 18 ans, a disparu samedi 26 septembre à Villefontaine en Isère. C'est sa sœur qui a donné l'alerte ce dimanche dans la matinée. Les gendarmes ainsi que des groupes de recherches sont actuellement à la recherche de la jeune fille.

"Elle était en route pour rentrer à la maison. Le chemin qu'elle parcourt pour rentrer est de Saint-Bonnet centre, jusqu'aux Fougères à Villefontaine", à précisé sa sœur dans le post Facebook annonçant sa disparition. "Le dernier appel qu'elle a passé était au stade de la Prairie à 19 heures, depuis elle ne répond plus aux messages, aux appels" précise Romane Dartois.

Ainsi, les recherches se concentrent pour le moment aux environs du stade de la Prairie, de l'étang Saint-Bonnet et de la montée de Vaulx-Milieu, précise Le Dauphiné. Contacté par le quotidien régional, le parquet de Vienne a confirmé l'information et a précisé qu'une enquête pour disparition inquiétante avait été ouverte et confiée à la brigade territoriale de Villefontaine.

Lors de sa disparition, la jeune fille portait un jean, un sweat Nike de couleur rose, des baskets Puma blanches et des lunettes de soleil. Elle mesure 1m65. Dans sa publication Facebook, sa sœur a également précisé que la jeune fille portait le même sac à main blanc qu'elle a sur les photos diffusées ainsi que les mêmes boucles d'oreilles.

Toutes les personnes susceptibles d'avoir des informations sont priées de contacter la gendarmerie de Villefontaine.