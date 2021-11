Les pompiers de Charente-Maritime ont récemment publié un enregistrement audio, celui d'un homme les appelant en urgence car sa femme était en train d'accoucher dans son véhicule. Les faits remontent au mois d'août. En route vers la maternité, le couple se retrouve sur une route départementale, en pleine nuit. Il est 3h du matin lorsque le papa décide de se garer sur le bas-côté, en urgence. La maman se trouve sur la banquette arrière, en train d'accoucher. Ne sachant que faire, le père saisit son téléphone et appelle les pompiers.

"Je suis avec ma conjointe, elle est en train d'accoucher. Il est sorti, j'ai sa tête entre les mains", lance l'homme aux pompiers. Seul problème, le nouveau-né n'a toujours pas pleuré, il n'a toujours pas crié. "Vous lui frottez un peu le dos, essayer d'aspirer ce qu'il peut y avoir dans ses narines ou s'il y a quelque chose qui coince dans sa bouche", répondent les secours, qui lui conseillent de glisser son doigt dans la bouche du bébé.

Enfin, la délivrance. "Félicitations", adressent les pompiers au papa, en entendant les cris de l'enfant. Quelques minutes plus tard, le SAMU rejoint la voiture sur le bas-côté et la petite famille qui vient de s'agrandir, et qui se porte aujourd'hui très bien.

