Singapour : après 13 mois d'hospitalisation, le plus petit bébé du monde rentre chez ses parents

C'est l'histoire d'un "bébé extraordinaire". Le bébé le plus petit du monde est sorti de l'hôpital de Singapour après 13 mois de traitement intensif. Selon la BBC News, à sa naissance, la petite fille du nom de Kwek Yu Xuan ne pesait que 212 grammes, soit le poids d'une pomme.

Quatre mois avant le terme, la maman de Yu Xuan avait reçu un diagnostic de pré-éclampsie, une pression artérielle dangereusement élevée qui peut endommager les organes vitaux et être mortelle pour la mère et le bébé. Elle avait donc dû accoucher en urgence par césarienne à un peu moins de 25 semaines, alors que la moyenne habituelle est de 40.

Selon l'hôpital universitaire national de Singapour où elle est née, la petite Yu Xuan avait une "chance de survie limitée". Pourtant, elle s'est battue pour rester en vie, et a forcé l'admiration de tout son entourage. En pleine pandémie de Covid-19, la petite fille s'est accrochée.

L'hôpital témoigne que "contre toute attente, avec des complications de santé présentes à la naissance, elle a inspiré les gens autour d'elle avec sa persévérance et sa croissance, ce qui fait d'elle un extraordinaire bébé", avant d'ajouter que la petite fille a fait figure de " lueur d'espoir au milieu de la tourmente".

Sa santé devrait s'améliorer avec le temps

Durant son hospitalisation, Yu Xuan a reçu plusieurs types de traitements et s'est appuyée sur différents types de machines pour survivre. Les médecins sont désormais confiants quant à son avenir. Selon eux, sa santé et son développement ont bien progressé sous leurs soins. La petite fille a donc été autorisée à quitter l'hôpital et enfin rejoindre le foyer familial.

Actuellement, la petite Yu Xuan souffre toujours d'une maladie pulmonaire chronique et aura besoin d'aide pour respirer à la maison. Mais ses médecins se veulent rassurants et affirment que sa santé devrait s'améliorer avec le temps. Ses parents ont pu payer ce long séjour à l'hôpital grâce à une campagne de financement participatif qui a permis de récolter 366 884 dollars. L'ancien record du monde était une petite fille américaine qui pesait 245 g à la naissance en 2018.