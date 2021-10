AVC : quels signaux doivent vous alerter ?

Ce vendredi 29 octobre est la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral. Alors que 150.000 personnes sont victimes d'un AVC chaque année en France selon l'Inserm, RTL profite de cette journée pour vous rappeler les signaux d'alerte, ainsi que les bons gestes à adopter pour pouvoir agir le plus rapidement possible.

Les symptômes de cette "attaque cérébrale" sont assez faciles à repérer. Ainsi, si la personne en face de vous affiche une déformation de la bouche, notamment une asymétrie lorsqu'elle sourit ou parle, cela peut être le signe d'un AVC. Vous pouvez alors lui demander de lever ses deux bras pour repérer une éventuelle faiblesse corporelle. Le fait de ne pas réussir à lever l'un des deux ou que celui-ci retombe tout de suite après est un autre signe avant-coureur.

Vous pouvez également demander à la personne de vous parler : une victime d'AVC peut en effet avoir du mal à s'exprimer ou même à comprendre ce qu'on lui dit. D'autres symptômes sont également possibles, comme un violent et soudain mal de tête, une baisse de la vision ou des troubles de l'équilibre.

En cas d'AVC avéré ou simplement de suspicion, il est important d'agir le plus rapidement possible pour donner toutes les chances à la victime de s'en sortir et éviter les séquelles irréversibles. Il faut donc appeler les secours sans attendre, et si possible, noter l'heure de début des symptômes pour les en informer. En attendant le SAMU, vous pouvez allonger la personne et placer un oreiller sous sa tête. Veillez cependant à ne lui donner aucun médicament, ni à boire et à manger.