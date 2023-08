Emile, 2 ans et demi, a disparu samedi 8 juillet dans les Alpes-de-Haute-Provence

Les parents d'Émile, ce petit garçon de 2 ans et demi qui n'a plus été vu depuis le 8 juillet dernier au Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, ont accordé un long entretien à l'hebdomadaire Famille Chrétienne, publié ce mardi 29 août. Ils y clament leur espoir de retrouver leur fils.

Marie et Colomban confient continuer de prier et d'espérer, "nous n'avons pas peur de demander à Dieu un miracle". Ils assurent avoir une confiance totale dans le travail des gendarmes et des juges. Cette première prise de parole a été l'occasion de répondre aux soupçons visant notamment le père de famille. Des soupçons sur leur appartenance à des mouvements d’extrême droite, très controversée.

"Nous n'avons rien à cacher" balaient-ils. "Nous n'avons rien fait de répréhensible," insistent les parents du petit Émile." Ces informations ont été révélées et exploitées pour nous salir."

Marie et Colomban saluent l'élan de solidarité des anonymes venus de toute la France pour les battues. Des inconnus qui leur ont écrit du monde entier sans avoir parfois leur adresse, comme cette lettre arrivée à bon port avec cette simple mention "À l’attention des parents et grands-parents du petit Émile. Merci au facteur de faire l’impossible pour acheminer ce courrier."

Des prières de croyants et de non-croyants, d'enfants, de personnes âgées et des témoignages qui les ont émus jusqu'aux larmes et qui leur permettent de tenir encore jour après jour.

