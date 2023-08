Pendant la période des vacances, votre véhicule est souvent stationné en extérieur. Entre la poussière, les fientes d'oiseaux, le soleil et le sable, les carrosseries souffrent.

La solution la plus simple pour nettoyer votre voiture serait alors les rouleaux. Simple, pratique et efficace, il est néanmoins nécessaire d'utiliser des stations nouvelles générations. À la longue, les vieux rouleaux s'usent et peuvent frotter le vernis de la peinture. Cela peut d’ailleurs créer des micros rayures sur la carrosserie.

Mieux que le rouleau, le nettoyeur haute pression, serait le système le plus efficace, pouvant aller dans les moindres recoins. Il ne faut surtout pas oublier les passages de roues, c'est là où les saletés, le sable, la boue viennent se nicher. Tout de fois, le nettoyeur haute pression est à utiliser avec précaution, au risque d'endommager la peinture. L'idéal est de garder quelques dizaines de centimètres d'écarts avec la carrosserie.



Si vous disposez d'un karcher chez vous, vous pouvez aussi l'utiliser, mais ces derniers sont souvent beaucoup trop puissants. Votre nettoyeur haute pression peut facilement décaper, voire enlever la peinture. Sans oublier que vous consommerez, en moyenne, 340 litres d'eau, cinq fois plus que dans une station spécialisée.