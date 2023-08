Rentrée 2023 : nos conseils pour l'aborder sereinement

La perspective de la rentrée n’est pas réjouissante pour tout le monde. Certains appréhendent les réveils matinaux, les horaires contraints ou encore les trajets domicile-travail. Pour les parents comme pour les enfants, la rentrée peut donc générer une bonne dose de stress. RTL vous livre des conseils pour l’aborder de façon plus sereine. Pour la plupart d’entre nous, cette rentrée n’est pas une première. Alors la première chose à faire, c’est de dédramatiser, de relativiser, et de ne pas se mettre trop de pression, ni sur ses enfants.

Au contraire, lorsqu’on est parent, on doit rassurer ses enfants et ne pas leur transmettre ses appréhensions, les aider à se projeter positivement dans l’année scolaire. Si un enfant change d’école, on peut par exemple aller voir l'établissement avant la rentrée pour qu’il se familiarise déjà avec le nouvel environnement qui l’attend.

La clé, anticiper

Concrètement, on peut se préparer à la rentrée sans précipitation. A quelques jours de la reprise, on en profite pour changer progressivement de rythme et retrouver ses horaires habituels. On ne se couche pas trop tard et on règle le réveil pour se lever un peu plus tôt chaque jour, si on avait tendance à faire la grasse matinée pendant les vacances. En somme, on se recale et on s’entraîne à retrouver le rythme de l’école et du travail. C’est important de se remettre dans le bain en douceur. Cela demande de mettre un peu plus de discipline dans les horaires, de refixer ensemble quelques règles. Comme cela, la rentrée sera moins brutale.

Une rentrée réussie est donc une rentrée anticipée. On fait la même chose avec les fournitures scolaires. Cela peut être un moment agréable avec les enfants, qui en plus les prépare psychologiquement à la rentrée scolaire. De même, on peut voir avec eux les vêtements qu’ils souhaiteront porter à la rentrée.

En tout cas, on essaie de ne pas tout faire au dernier moment. Si on arrive à faire les choses en prenant son temps, cela envoie au cerveau que tout va bien. Cela apaise, étant donné que le stress se manifeste par une accélération de certaines fonctions physiologiques : le cœur qui bat plus vite et la tension qui augmente notamment.

Prolonger l'esprit estival

On peut également garder certaines choses des vacances et prolonger l’esprit estival, en essayant d’avoir encore des activités à l’extérieur pour profiter de la lumière naturelle qui est avec l’activité physique, un des meilleurs synchronisateurs de notre horloge interne. On peut pratiquer tous les jours de la marche ou du vélo par exemple, et le week-end se balader dans la nature. Des études ont montré que cette pratique était bonne à la fois pour notre santé physique et mentale.