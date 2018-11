publié le 14/11/2018 à 07:17

C'est une sordide affaire. Dans la Nièvre, cinq hommes et trois femmes ont été mis en examen vendredi 9 novembre pour viols et agressions sexuelles répétées sur quatre garçons, âgés de 4 à 9 ans, entre 2009 et 2017.



Parmi les suspects ? Les parents des victimes et certaines connaissance. Tout est parti d'un signalement des services éducatifs qui ont soupçonné des faits de maltraitance... Mais la réalité était tout autre comme l'ont révélé les enfants. "Pas mal de personnes du village sont tombés du haut. On les connaissait pour des petits délits mais pas pour ça", raconte Paul, un voisin de la famille, au micro de RTL.

Mis en examen pour près de 70 infractions, les agresseurs présumés sont notamment soupçonnés de "viols aggravés sur mineurs de 15 ans, pour certains avec un caractère incestueux", "d'agressions sexuelles avec les mêmes circonstances aggravantes", de "corruption de mineurs", de "violences aggravées" ou encore de "privation d'aliments", a précisé le procureur de Nevers.

