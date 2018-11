publié le 13/11/2018 à 21:02

"Permettez-moi, Madame, de raconter les moments que nous avons partagés". Ainsi parle Michel Fourniret lors de son procès il y a 10 ans. Et c'est à l'une de ses victimes qu'il s'adresse, une survivante.



Ce style insupportable, cynique et ampoulé, c'est sa marque de fabrique. L'ancien fraiseur de Sedan est devenu phraseur, prince de la métaphore et de la périphrase. Fourniret ne dit jamais "oui" mais "indubitablement", il ne parle pas d'"agression" mais d'"accostage". En prison, ce passionné de littérature a eu tout le temps de lire Flaubert, Hugo. Il en est imprégné, il cause comme un livre.

Des mots pour se protéger, noyer le poisson, briller en public. Des mots comme des friandises dit un avocat, pour mieux revivre ses exploits. Dix meurtres au moins, des viols presque toujours. D'après les expert, c'est le tueur en série "le plus abouti de France".

À la quête de la pureté

La palme de la perversion, extrêmement dangereux et incurable, manipulateur de génie, il joue avec ses victimes, avec leurs familles. Il joue avec les nerfs des enquêteurs, des magistrats. Il joue la comédie, fond en larmes quand on l'accuse de nouveaux meurtres, qu'il avouera plus tard avec fierté.



Car il est terriblement orgueilleux, voire totalement mégalo. Il aime se décrire "pire que Dutroux", comme s'il y avait une sinistre compétition dans l'horreur. Fourniret explique ses crimes par une quête effrénée de la pureté. Traumatisé, dit-il, par sa première femme qui n'était pas vierge le jour du mariage.



Mais pour les psys, il cherche surtout la puissance, son plaisir est de dominer. Ce n'est pas un pervers sexuel mais un pervers narcissique, un petit homme qui cherche à s'épater lui-même.

Avec Monique Olivier, le violeur devient tueur

Elle lui a proposé un pacte : "Tu me tueras mon ex et moi je t'offrirai des vierges". Monique Olivier n'est pas juste une paumée soumise à son fauve, elle est l'élément déclencheur, celle qui délivre le permis de tuer. Une sorte de muse qu'aucun crime ne dérange, disent les psys.



"C'est parce qu'il la prend pour rien que lui se prend pour tout". Le parcours du duo diabolique s'achèvera en 2003. Fourniret avoue mais ne craque pas. Il raconte l'horreur froidement, calmement, et quasiment à l'imparfait du subjonctif.



Depuis, en prison, le détenu 5451 écrit ses mémoires. De sa petite écriture soignée, il écrit, tout le temps, sur n'importe quoi, même les emballage en carton. Sa cellule est tapissée de dossiers suspendus. Il a appris le russe pour lire Dostoïevski en version originale "parce que c'est le roi de l'introspection". Il dit qu'il n'a jamais été aussi libre.