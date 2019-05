publié le 13/05/2019 à 08:15

En ce premier jour de procès des époux Balkany, une inconnue demeure : Isabelle Balkany sera-t-elle, ou non, présente à l'audience ce lundi 13 mai ? L'épouse du maire de Levallois-Perret a été hospitalisée le 1er mai dernier après avoir absorbé des médicaments. Son avocat dénonce un acharnement.



"Isabelle Balkany va mal", assure son avocat, Maître Pierre-Olivier Sur, au micro de RTL. "Elle craque maintenant parce qu'il y a un effet d’accumulation. Au début, ce sont les violations répétées du secret de l'instruction. Et puis ce sont les réseaux sociaux qui l'ont attaquée, ridiculisée, et aujourd'hui c'est la comparution devant le tribunal".

"Chacun pense qu'elle a piqué de l'argent", poursuit-il. "Ce n'est pas vrai, elle n'est pas renvoyée pour détournement de fonds publics, pour corruption, pour prise illégale. Elle est renvoyée pour fraude fiscale et elle reconnaît les faits".

Patrick et Isabelle Balkany sont jugés à partir de ce lundi 13 mai, à Paris, notamment pour fraude fiscale et blanchiment. Ce procès, s'il est maintenu, doit durer jusqu'au 20 juin. Le couple risque jusqu'à 10 ans de prison.



