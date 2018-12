publié le 03/12/2018 à 07:37

Il y a tant de monde attendu à ce procès qu'il a été délocalisé dans une salle de congrès, à Villeurbanne, près de Lyon (Rhône). Un rendez-vous judiciaire important s'ouvre ce lundi 3 décembre, qui oppose quelque 4.000 plaignants au fabricant du Levothyrox. La justice doit trancher et affirmer si, oui ou non, la nouvelle formule de ce traitement pour la thyroïde a eu des effets secondaires.





Comme des centaines de victimes, Elizabeth sera bien présente à l'audience. Comme les autres, elle est persuadée que la nouvelle formule du Levothyrox a fortement dégradé son état de santé. "J'ai eu tous les effets secondaires pendant plusieurs mois (...) et beaucoup de symptômes qui m'ont gâché la vie - pertes d'équilibres, troubles de la vision, des maux de tête très violents", détaille-t-elle.

En plus du préjudice "moral" subi, c'est le défaut d'information par le laboratoire Merck que dénoncent les avocats des plaignants. Les représentants du laboratoire mis en cause récusent cette accusation. "Ce plan de communication a porté sur plus de 300.000 courriers, emails, adressés à plus de 100.000 professionnels de santé (...) l'information a été extrêmement large et exhaustive", affirme Florent Benssadoun, directeur juridique du groupe pharmaceutique.

Les plaignants réclament chacun 10.000 euros de dommages et intérêt, soit une somme globale de plus de 40 millions d'euros. La somme est conséquente, y compris pour un groupe mondial qui brasse des milliards. Mais c'est surtout son image qui est en jeu, laquelle serait "dégradée" en cas de condamnation.

À écouter également dans ce journal

Politique - L'exécutif tente une nouvelle réponse politique après les violences de ce week-end. De Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, les chefs de partis vont défiler toute la journée à Matignon. Neuf Français sur dix estiment que la réponse du gouvernement n'a pas été à la hauteur pour l'instant, selon notre sondage Harris interactive pour RTL et M6.



International - Aux États-Unis, les images de Paris martyrisée ont fait le tour du monde. Elles tournent en boucle sur les télévisions américaines. Un coup dur pour le plus jeune président français, dont on disait qu'il avait réussi à redresser l'image de l'Hexagone à l'étranger.



Football - Le ballon d'or, remis ce soir, devrait échapper aux Français. Les dernières tendances ne sont pas favorables aux Bleus champions du monde. Il pourrait bien aller à Luka Modric du Real Madrid. Fin du suspense vers 22 heures.