et AFP

publié le 27/07/2018 à 17:15

Après avoir créé un scandale sanitaire, le Levothyrox revient sous une nouvelle formule. La nouvelle version du médicament sera distribuée en France, et dans 20 autres pays européens, en 2019.



Le laboratoire Merck, qui fabrique le médicament contre la thyroïde, a annoncé jeudi 26 juillet que cette nouvelle formule a été validée le 18 juillet dernier par le BFARM (l'Institut fédéral allemand pour les médicaments et dispositifs médicaux) et a reçu un "avis positif" des instances sanitaires européennes.



Afin d'éviter la précédente crise sanitaire, le laboratoire Merck assure qu'il s'est "déjà conformé à toutes les étapes obligatoires requises par les autorités sanitaires locales pour lancer la nouvelle formule". De plus, il indique qu'il continuera "de surveiller et d'examiner l'expérience des patients avec la nouvelle formule sur les marchés sur lesquels elle va être lancée".

Des crises sanitaires provoquées par l'ancienne formule

Le même jour, le Conseil d'État a rejeté la demande de patients de rétablir d'urgence la disponibilité de l'ancienne formule. Dès le début de sa commercialisation au printemps 2017, l'ancienne formule du Levothyrox avait créé une crise sanitaire.



Environ 1.200 patients avaient porté plainte contre le laboratoire Merck. Ils accusaient le médicament de provoquer une vague d'effets secondaires : fatigue, maux de tête, insomnie, vertiges, chute de cheveux, douleurs articulaires et musculaires.



Trois rapports de "pharmacovigilance" avaient été réclamés par l'Agence du médicament (ANSM). Ils avaient tous les trois abouti à la même conclusion : des effets indésirables identiques à ceux déjà connus avec la précédente formule mais en nombre bien supérieur. Une augmentation qui n'avait aucune explication.



Alors qu'il avait le quasi-monopole avant le changement de la formule, le laboratoire doit désormais faire face à quatre nouveaux concurrents pour son médicament : L-thyroxin Henning, Thyrofix, L-thyroxine SERB et TCAPS.