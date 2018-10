DIAPORAMA - La neige fait une arrivée précoce sur le pays, des difficultés en Haute-Loire

et Arnaud Grange

La neige a fait une arrivée précoce cette année. Ce mardi 30 octobre au matin, 17 départements sont placés en vigilance orange pour neige et verglas.



Les premiers flocons tombés, y compris en plaine, ont provoqué d'importantes difficultés. Il est par exemple tombé une quinzaine de centimètres cette nuit à Saint-Étienne (Loire) et des flocons tombent aussi ce matin en région parisienne.

Les paysages sont tous blancs dans les régions du Centre et de l'Est, mais cela provoque des difficultés de circulation, notamment dans le Massif central. Environ 950 personnes se sont retrouvées bloquées hier soir et ont dû être hébergées, selon le préfet de Haute-Loire qui a fait le point sur RTL.

Ce matin, la situation s'est un peu améliorée. Les engins de déneigement ont essayé de dégager cette nuit, mais leur travail a été compliqué à cause des nombreuses voitures abandonnées dans la neige. La RN88 est d'ailleurs toujours fermée à tous les véhicules dans le sens Saint-Étienne - Le Puy-en-Velay.



La circulation devrait être à nouveau compliquée ce matin, en raison des nombreuses chutes de branches sur les routes.

