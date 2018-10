publié le 29/10/2018 à 11:24

La chancelière allemande Angela Merkel a annoncé, lundi 29 octobre, qu'elle se retirera à l'issue de son mandat actuel de chancelière en 2021. Plus tôt dans la journée, des sources proches de la chancelière, avait indiqué qu'elle ne se représentera pas à la présidence de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) en décembre prochain.



Une décision qui intervient au lendemain d'un cuisant revers électoral. Dimanche, lors des élections en Hesse, la coalition d'Angela Merkel est arrivée en tête, avec 27% des voix, un score en recul de dix points par rapport au scrutin de 2013.

"Elle ne se représente plus à la présidence du parti", a indiqué un responsable du parti sous couvert d'anonymat, confirmant une information des éditions en ligne du magazine Der Spiegel et du quotidien Handelsblatt. Angela Merkel avait été élue à la tête de la CDU en avril 2000.

Angela Merkel restera donc chancelière, poste qu’elle occupe depuis 2005, jusqu'en 2021 date des élections fédérales.



Merkel va s'exprimer pour clarifier ses intentions

Angela Merkel a jusqu'ici toujours dit considérer que la présidence de la CDU et la chancellerie allaient de pair, au risque sinon pour le chef du gouvernement de perdre en crédibilité et autorité. En agissant ainsi, elle permet à un ou une successeur d'émerger. Elle-même doit s'exprimer en début d'après-midi ce lundi et préciser ses intentions.



La chancelière lutte depuis des mois pour le maintien de sa coalition avec les sociaux-démocrates, mais celle-ci apparaît au bord de l'implosion après des échecs électoraux pour les deux partis dimanche en Hesse et début octobre en Bavière. Angela Merkel, qui dirige le pays depuis 13 ans, est elle de plus en plus contestée dans ses rangs et dans l'opinion publique.