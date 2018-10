publié le 28/10/2018 à 15:15

Pendant une décennie, l'affrontement Barça-Real était alléchant pour la confrontation directe entre les deux Ballons d'Or. Mais cette ère-là s'est achevée avec le départ cet été de Cristiano Ronaldo pour la Juventus Turin et la blessure à un bras de Lionel Messi, indisponible jusqu'à mi-novembre.



Et la presse espagnole de décrire soudain le 239e Clasico de l'histoire comme "décaféiné". Sera-t-il fade pour autant ? Pas si sûr, tant cette rivalité centenaire passionne l'Espagne et la planète foot, avec environ 600 millions de téléspectacteurs attendus. Et la moyenne de buts du match de clubs le plus suivi au monde promet du grand spectacle : 3,3 buts par rencontre.

En outre, l'entraîneur du Real Julen Lopetegui arrive au Camp Nou cerné par les rumeurs de renvoi et lesté d'une pression monstre. Au point de répondre avec une ironie grinçante aux questions sur son avenir : "S'il y aura encore de la vie (après ce match) ? J'espère continuer à respirer, oui. Je ne pense pas mourir", a-t-il martelé.