publié le 21/12/2018 à 08:45

"Je ne pensais pas que cette information allait provoquer une réaction de joie physique, une excitation intense, une explosion de larmes". Zineb El Rhazoui n'a pas masqué son soulagement après l'arrestation d'Abou Hamza, un proche des frères Kouachi soupçonné d'être le cerveau de l'attentat perpétré à Charlie Hebdo en janvier 2015. 12 personnes avaient trouvé la mort.



En fuite depuis 2011, Abou Hamza a été arrêté dimanche 16 décembre à Djibouti par la police française. "C'est un grand moment, une grande nouvelle", s'est réjouie l'ancienne journaliste du journal satirique au micro de RTL. "Nous allons peut-être l'avoir un jour dans le box des accusés, nous aurons peut-être enfin un vrai procès", espère Zineb El Rhazoui.

"Nous pourrons enfin regarder cet homme et être vus par lui, qu'il voie que nous sommes encre là, nous les survivants, les familles de ceux qu'il a tués". Zineb El Rhaoui souhaite qu'Abou Hamza "puisse mettre des visages humaines sur ce crime atroce qu'il a commis, parce que nos collègues ont été tués comme des chiens, comme des moins que rien".

À écouter également dans ce journal

États-Unis - Le ministre de la Défense américain Jim Mattis a claqué la porte cette nuit. Un moyen de montrer son désaccord après l'annonce de Donald Trumpde retirer les troupes américaines de Syrie.

Gilets jaunes - Il était un petit peu plus de 4h30 cette nuit quand les députés ont voté les mesures d'urgence destinées à calmer la grogne des manifestants. Un texte qui prévoit notamment la défiscalisation des heures supplémentaires, une exonération élargie de hausse de CSG pour certains retraités et la possibilité pour les entreprises de verser une "prime exceptionnelle" de 1.000 euros à leurs salariés.





Eurovision - On connaît désormais la liste des candidats pour représenter la France à l'Eurovision. France 2 a dévoilé hier les 18 titres sélectionnés. On retrouve parmi eux Là-Haut, de Chimène Badi ou encore Ce qui me blesse, d'Ugo. Le public choisira son représentant lors d'une émission diffusée le mois prochain.