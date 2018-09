Attentats de janvier 2015 : l'enquête pourrait se terminer cet automne

publié le 26/09/2018 à 01:45

Près de quatre ans après les attentats de janvier 2015 à Paris, les juges d'instruction antiterroristes finalisent leurs investigations, où ils pensent avoir identifié un possible commanditaire et démontré la "complicité" centrale d'un autre suspect dans les attaques de Charlie Hebdo, Montrouge et de l'Hyper cacher.



Pour la troisième fois, les magistrats ont exposé mardi 25 septembre dans l'après-midi au tribunal de Paris les récentes avancées de leurs investigations devant des rescapés et des proches des victimes de ces attaques, les premières d'une vague d'attentats islamistes sans précédent qui a fait 246 morts en France. Un exercice qu'ils doivent répéter mercredi après-midi devant le reste des parties civiles.

Dans la perspective d'un procès aux assises, les juges ont fixé comme objectif de terminer leur enquête au mieux en octobre, sinon au plus tard mi-janvier 2019, ont rapporté plusieurs avocats.

Dans le meilleur des cas, le procès pourrait se dérouler durant trois mois environ en 2020. "Ce sera forcément un procès frustrant, où il manquera les principaux protagonistes et les commanditaires", a estimé Jean Reinhart, avocat de la veuve d'une des victimes de Charlie Hebdo, qui s'est félicité de la "méticulosité de l'enquête" conduite par un trio de juges.

Trois jours d'horreur

Le 7 janvier 2015, les frères Chérif et Saïd Kouachi, des islamistes radicaux, avaient tué 12 personnes dans l'attaque de Charlie Hebdo avant d'être abattus deux jours plus tard par des gendarmes du GIGN.



Le lendemain, Amédy Coulibaly avait tué une policière municipale à Montrouge (Hauts-de-Seine), près de Paris. Le 9 janvier, il avait ensuite tué quatre hommes, tous juifs, dans la prise d'otages de l'Hyper Cacher, dans l'Est parisien, avant de mourir dans un assaut policier, juste après les frères Kouachi.