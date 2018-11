et Nassim Aziki

publié le 15/11/2018 à 11:23

Son récit est poignant. Dans un discret appartement parisien, les fenêtres entrouvertes donnent sur une cour d'école où jouent des enfants, une barbe légère masque les cicatrices de Philippe Lançon, toujours en soins de reconstruction. Une nouvelle opération à la mâchoire l'attend en janvier mais il va plutôt bien, refuse de se plaindre et s'étonne encore, sept mois après la parution, de l'accueil réservé à son livre Le lambeau.



"Je n’imaginais absolument pas l'impact, les répercussions, les réactions, très sensibles que provoquerait ce livre auprès des lecteurs. J'ai eu le sentiment, là, qu'écrire servait vraiment à quelque chose", a confié le journaliste et écrivain au micro de RTL.

Dans son livre, Philippe Lançon n'exprime ni haine, ni colère à l'égard des auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo. Près de quatre ans après le massacre, le chroniqueur littéraire de Charlie est toujours dans le même état d'esprit. "Je n'ai pas de colère, j'ai de la tristesse. Une tristesse infinie pour ce qui a eu lieu. Un certain dégoût qui ont pu être donné à cet acte que je trouve injustifiable mais explicable.



"Le lambeau" est sorti le 12 avril 2018 Crédit : Gallimard

À la lecture du lambeau, on découvre à quel point Philippe Lançon a été entouré par les siens, par tous ceux qui l'ont soigné, de Chloé sa chirurgienne aux brancardiers de la Pitié Salpêtrière, par les policiers qui l'ont veillé. "Mon livre est un acte de gratitude.(...) Tous les soignants et un certain nombre de gens que j'ai embarqué dans mon livre, comme une sorte d'Arche de Noé, savent quelle est ma reconnaissance", a-t-il déclaré.



Philippe Lançon, le ressuscité... Le lambeau, son récit puissant, bouleversant, réparateur est publié chez Gallimard. Philippe Lançon publie par ailleurs dans le dernier numéro de la Nouvelle Revue Française un autre texte remarquable, Sonate de sortie, sorte de post-scriptum à son livre dans lequel il rend hommage à son père mort juste avant la publication du lambeau.