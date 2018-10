et Ryad Ouslimani

publié le 21/10/2018 à 08:46

La ville d'Yvetot, en Seine Maritime, est privée d'eau potable à la suite de tests hydrauliques effectués par l'exploitant. L'eau est trouble ou colorée. 12.000 habitants d'Yvetot et de certains quartiers de quatre communes limitrophes sont concernés. Du coup, sur place, on distribue des bouteilles d'eau.



Veolia, qui exploite le réseau d'eau, explique que des particules limoneuses y sont présentes en trop importantes quantités. De quoi faire craindre un risque bactériologique, sans pour autant interdire les douches, les sanitaires et l'eau bouillie.

Samedi 20 octobre, près de 4.000 packs d'eau ont été distribués à des habitants compréhensifs. "Ce seront des choses qui peuvent arriver. Il y a pire comme situation", philosophe un un homme qui a reçu un appel téléphonique automatique qui l'a prévenu de la situation.

