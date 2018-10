Affaire Kashoggi : Donald Trump réclame plus d'informations à Riyad

publié le 21/10/2018 à 01:38

Le président américain entre deux eaux. Donald Trump a déclaré samedi 20 octobre qu'il n'était pas satisfait des informations données par Riyad sur la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Il a également averti que suspendre la vente d'armes à l'Arabie saoudite nuirait aux États-Unis.





"Nous pouvons faire d'autres choses, y compris imposer des sanctions", a expliqué le président américain. Des menaces qui interviennent alors que l'Arabie Saoudite a admis que Jamal Khashoggi avait été tué à l'intérieur du consulat du royaume à Istanbul, sans toutefois révéler où se trouvait son corps. Selon le procureur général Saoud al-Mojeb, le journaliste saoudien est décédé après "une bagarre" et "une rixe à coups de poing".

Une version qualifiée vendredi soir par Donald Trump de "pas très important", malgré le profond scepticisme au sein même de ses rangs républicains au Congrès américain. "C'était un gros premiers pas. C'était un bon premier pas. Mais je veux obtenir la réponse", a-t-il précisé.

450 milliards de dollars de contrats en jeu

À un journaliste qui lui demandait s'il était satisfait du limogeage de deux des principaux collaborateurs du prince héritier Mohammed ben Salmane, et des 18 arrestations annoncées, le président américain a répondu: "Non, je ne serai pas satisfait tant que nous n'aurons pas la réponse".



Avant d'ajouter : "Cela étant dit, nous avons 450 milliards de dollars (de contrats, ndlr), dont 110 milliards de commandes militaires, du matériel et d'autres choses commandées par l'Arabie saoudite". "Je crois que cela représente plus d'un million d'emplois alors ce n'est pas constructif pour nous d'annuler une commande comme celle-là", a expliqué le président américain à des journalistes.



"Cela nous fait beaucoup plus de mal qu'à eux", soulignant que l'Arabie Saoudite peut "se tourner vers la Chine ou la Russie" pour acheter leur équipement militaire. Un argument que Donald Trump martelait déjà avant la confirmation de la mort du journaliste.



La réticence du président américain contraste avec celui de la cheffe de la diplomatie de l'UE, Federica Mogherini, qui a exigé samedi une enquête "approfondie, crédible et transparente" sur cette mort "extrêmement troublante". Même son de cloche pour le ministère britannique des Affaires étrangères, qui avait appelé à ce que les "personnes responsables de cet acte horrible soient jugées".