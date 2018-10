publié le 19/10/2018 à 08:26

Deux jours après la fronde des "Insoumis" lors de perquisitions houleuses, Jean-Luc Mélenchon a de nouveau dénoncé, jeudi 18 octobre, une "manœuvre politique" à la sortie de cinq heures d'audition par la police dans les enquêtes sur ses comptes de campagne présidentielle et sur les assistants d'eurodéputés de son parti.



"Monsieur Macron, il est temps de rembobiner votre film, tout ça est raté. La manœuvre est complètement ratée", a déclaré le leader de La France Insoumise à propos des perquisitions de mardi 16 octobre aux sièges de LFI et du Parti de gauche, à son domicile ainsi que ceux d'anciens assistants.

"Nous avons une constitution, elle est claire, l'autorité juridique est indépendante dans notre pays et j'en suis le garant, pour tout le monde. Et n'en déplaise à certains, il n'y a pas d'exception", a répliqué Emmanuel Macron depuis Bruxelles.

À écouter également dans ce journal :

- Johnny Hallyday : les fans les plus fidèles ont été les premiers, dès 00h01 vendredi 19 octobre, à se jeter sur l'album posthume de leur idole, Mon pays c'est l'amour, à la mise en place exceptionnelle de 800.000 disques. Invité de RTL, le patron du label Warner, annonce que l'opus est d'ores et déjà disque de platine, grâce notamment aux pré-commandes.



- Hauts-de-France : à une semaine de l'audience du tribunal de grande instance de Strasbourg sur une reprise d'Ascoval, Xavier Bertrand et les élus des Hauts-de-France ont mis la pression sur le gouvernement, accusé de "préparer l'assassinat" de l'aciérie de Saint-Saulve (Nord), en redressement judiciaire. "Au bout d'un moment, on en a marre d'être pris pour des cons, on sait exactement ce qu'ils sont en train de préparer mais on ne se laissera pas faire ! (...) Si l'État prenait sa part, (l'entreprise) continuerait", a déclaré à la presse, dans l'hémicycle du Conseil régional à Lille, Xavier Bertrand.



- Justice : des proches du footballeur Karim Benzema sont soupçonnés d'être impliqués dans une tentative d'enlèvement, dans le but de récupérer une somme d'argent qui appartenait au footballeur. Un différend autour de 50.000 euros en liquide dus à Karim Benzema pourrait être à l'origine du kidnapping raté.