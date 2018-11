publié le 10/11/2018 à 07:29

Alors qu'un 8e corps a été retiré des décombres des immeubles qui se sont effondrés lundi à Marseille, un moment d'émotion et sans doute de colère aura lieu cet après-midi. À 15 heures, une marche blanche est organisée entre le quartier Noailles où a eu lieu le drame et le Vieux-Port.



Les autorités ne devraient pas y être épargnées. Hier, des "Gaudin démission" ont été lancés en direction du maire qui assistait à une conférence de presse en préfecture. Entendra-t-on encore ce slogan cet après-midi au cours de la marche blanche, avant tout destinée à rendre hommage aux victimes ? Une chose est sure : dans le quartier de Noailles, une colère sourde monte.

"Cette situation n'est pas nouvelle, mais c'est l'accumulation de tant d'injustices, depuis tant d'années qui font qu'à un moment, le couvercle de la marmite qu'on essaie de maintenir explose", confie Jean-Philippe.

La marche blanche partira du quartier Noailles en direction du Vieux-Port. Jean-Luc Mélenchon, député de la circonscription, doit y participer.

À écouter également dans ce journal

Diplomatie - Tout juste arrivé à Paris, Donald Trump s'en est pris dans un tweet à Emmanuel Macron après ses propos sur une armée européenne.



Politique - L'Assemblée nationale a adopté hier soir un dispositif pour la rénovation de l'habitat ancien. Inspiré de la loi Pinel, il doit permettre notamment de relancer la rénovation dans les centres-villes où l'habitat s'est dégradé.



International - Les incendies en Californie ont fait au moins 9 morts. La célèbre station balnéaire de Malibu fait partie des villes menacées.



Sport - Ce soir, à 21 heures, le XV de France entame sa tournée d'automne avec un premier match particulièrement difficile face à l'Afrique du Sud au Stade de France. Objectif : retrouver de la confiance. Les Bleus ont perdu 6 de 8 derniers matches.