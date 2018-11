publié le 09/11/2018 à 15:06

L'effondrement de deux immeubles à Marseille, rue d'Aubagne, a fait huit victimes d'après un dernier bilan. En réaction, le journal local La Marseillaise a lancé mercredi 7 novembre une grande enquête citoyenne sur l'habitat indigne.



Le journal a recueilli plusieurs dizaines de témoignages sur l'état des logements dans la ville. Emmaüs Pointe-Rouge, Droit au Logement, le Donut Infolab et la Confédération Nationale du Logement se sont associés à cette enquête qui se déroulera en deux phases. D'abord, les témoignages et les données et ensuite un débat avec les acteurs du mal-logement et la recherche de solutions.



Avec le hashtag #BalanceTonTaudis, les habitants sont incités à dénoncer l'insalubrité des habitations. La Marseillaise explique que l'objectif est "d'écouter ceux qui habitent l'indignité pour, ensemble, mieux la combattre". Les Marseillais postent donc des photos sur Twitter. Des habitants d'autres villes se sont aussi emparés du hashtag comme à Paris ou Lyon.

#BalanceTonTaudis



Il n'y a pas qu'à Marseille...

Ici, le réfectoire d'une école primaire parisienne dans le 18ème où mangent 270 enfants tous les jours.

Faudra-t-il un nouveau drame pour que @mairie18paris agisse enfin ?

Des morceaux de mur tombent sur#SécuritéPourNosEnfants pic.twitter.com/VZc9yyIb7f — Lesenfantsdu18mangentça (@parent18inquiet) 9 novembre 2018