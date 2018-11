Trump juge "très insultants" les propos de Macron sur l'armée européenne

publié le 09/11/2018 à 22:43

Il n'aura même pas attendu d'atterrir à Orly. Alors qu'Air Force One, l'avion présidentiel américain, est arrivé à l'aéroport parisien dans la soirée du vendredi 9 novembre, Donald Trump a lancé un tweet polémique avant même que l'appareil n'atteigne le sol français, a précisé le correspondant de RTL à New York.



Le président des États-Unis a jugé "très insultants" les propos d’Emmanuel Macron concernant la nécessité pour l'Europe de se doter d'une armée commune, afin de se défendre contre les grande puissance comme les États-Unis et la Chine.

"Le président de la France Macron, a suggéré que l'Europe se dote de sa propre armée pour se protéger des États-Unis, de la Chine et de la Russie. Très insultant mais peut-être que l'Europe devrait d'abord payer sa part à l'OTAN que les États-Unis subventionnent largement", a écrit Donald Trump.

Capture d'écran compte Twitter de Philippe Corbé

Le président américain faisait semble-t-il référence aux déclarations d'Emmanuel Macron du mardi 6 novembre : "On ne protégera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne". Il n'existe, pour l'heure, aucune armée européenne supranationale car le sujet touche au cœur de la souveraineté des États-membres.



Le locataire de la Maison Blanche est un habitué des arrivées musclées en pays allié. En effet, il avait vivement critiqué Theresa May au mois de juillet, à la veille de son arrivée pour une visite d'État en Grande-Bretagne, rappelle le correspondant de RTL outre-Atlantique.



La rencontre entre Donald Trump et Emmanuel Macron, prévue samedi matin au palais de l'Élysée, s'annonce d'ores et déjà particulièrement délicate. Il s'agit de la deuxième visite de Donald Trump en France depuis son arrivée à la Maison Blanche, après celle du 14 juillet 2017 qu'il évoque régulièrement avec beaucoup d'enthousiasme.