Levothyrox : une centaine de patients portent plainte pour "trafic d'influence"

publié le 06/07/2018 à 17:34

Les patients disant souffrir de la nouvelle formule du Levothyrox obtiendront-ils gain de cause ? Selon les informations de France Info, une centaine d'entre eux ont déposé une plainte pour "trafic d'influence" auprès du parquet de Marseille, afin que les juges d'instruction du pôle santé de la ville du Sud enquêtent sur des soupçons de conflits d'intérêts.



Ces justiciables soupçonnent un travail biaisé de la commission de l'Assemblée nationale, qui, selon eux, a rendu des conclusions orientées en faveur du laboratoire Merck en octobre 2017. Leur avocat, Me Gauthier Lefèvre, pointe des liens entre le laboratoire pharmaceutique producteur du médicament et les médecins entendus par ladite commission du Palais-Bourbon.

Le Levothyrox, traitement utilisé dans le cadre d'une hypothyroïdie, a changé de formule en 2017 et les patients n'en ont pas été informés. De nombreuses voix se sont élevées parmi eux pour dénoncer des effets secondaires comme la fatigue, des maux de tête, des insomnies ou encore des douleurs et la chute de leurs cheveux.

La justice était déjà saisie d'une plainte pour "tromperie aggravée", "blessures involontaires" et "mise en danger de la vie d'autrui".