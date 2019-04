publié le 26/04/2019 à 07:13

Dans un mois, Jean-Claude Romand sera libre. Cet ancien faux médecin qui a tué toute sa famille, sa femme, ses enfants et ses propres parents, a passé 26 ans en prison. La Cour d'Appel de Bourges a accepté sa demande de libération conditionnelle. Il ira vivre dans un monastère sous bracelet électronique.



"C'est Romand vers lequel je me tourne en disant 'Mais quel culot !'. Aucune vergogne par rapport à ce qu'il a fait", déclare Emmanuel Crolet, son ex-beau frère, consterné par la décision du juge. "Il a trompé tout le monde et pour moi il continue à tromper tout le monde", ajoute-il. "Ça a marché pour lui. Tant mieux. Mais on a quelque part un profond écœurement et encore le mot est faible", conclut-il.

"Je pense à ma sœur. J'avais dit qu'en demandant cette remise en liberté, il la tuait une deuxième fois. Là je crois que c'est encore un nouveau coup de rouleau à pâtisserie qui lui met sur la tête pour être sûr qu'elle soit bien morte. Ses enfants c'est pareil. Ses parents aussi", confie-t-il.

À écouter également dans ce journal

Impôts - "Je vous ai entendu mais je garde le cap". Voici le résumé en quelques mots de la conférence de presse du président qui a duré plus de deux heures et demi jeudi 25 avril. Il a notamment annoncé une baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes.



Écologie - Le chef de l'État veut redéfinir des aides à la transition énergétique. Ce sera l'une des premières missions du Conseil de citoyens qui sera mis en place avant l'été. "Insuffisant" dit Yannick Jadot, tête de liste Europe Ecologie aux Européennes.



Sondage - 37% des Français ont trouvé Emmanuel Macron convaincant lors de sa conférence de presse, selon un sondage Harris Interactive réalisé jeudi 25 avril pour RTL, Le Figaro et LCI.