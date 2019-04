publié le 07/04/2019 à 16:27

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 7 avril, Yannick Jadot, tête de liste EELV aux élections européennes, a critiqué les fermetures de maternités. "Sur un territoire quand on ferme un endroit où l'on donne la vie, ça dit très clairement ce que l'on veut faire de ces territoires : on veut les laisser mourir", a-t-il dénoncé.



"Là, ce que fait ce gouvernement c'est de mettre en danger la vie des femmes et la vie des enfants", a estimé Yannick Jadot.

Ce dernier a souligné que dans "ces mêmes endroits, il (le gouvernement) ferme les gares. Donc non seulement les familles vont être à 1 heure, 1h15 pour accoucher potentiellement, mais en plus si vous voulez travailler dans cette zone-là vous n'avez plus de gare, vous n'avez plus de train et ça, c'est profondément choquant", a conclu le député européen, précisant que la fiscalité écologique qu'il défend "doit servir à financer les transports du quotidien".