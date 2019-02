et Joanna Wadel

Le procureur de la République de Paris confirme le caractère volontaire de l'incendie de la rue d'Erlanger. La suspecte, qui aurait mis le feu à l'immeuble, possédait de lourds antécédents psychiatriques. Elle était ivre et vraisemblablement sous l'emprise de psychotropes au moment de son interpellation.



Tandis que le procureur de Paris s'exprimait hier soir, de nombreux habitants s'étaient réunis dans une petite église du quartier du XVIe arrondissement de Paris. Ils se sont recueillis et ont assisté à une messe en hommage aux victimes. La plupart des résidents reste sous le choc du drame, qui a coûté la vie à dix personnes. Certains d'entre-eux sont venus exprimer leur solidarité à l'égard des familles et des survivants.

Parmi la dizaine de victimes figure bien le jeune Jonathan Jouclas. Le père du jeune homme de 26 ans qui s'exprimait hier matin sur RTL a annoncé la disparition de son fils dans la soirée, après avoir attendu la confirmation durant 36 heures.

Emiliano Sala, le corps extrait de l'épave. Au large de l'île de Guernesey, les sauveteurs sont parvenus à remonter le corps retrouvé dans l'épave de l'avion qui transportait Emiliano Sala. On ignore encore s'il s'agit du footballeur argentin, disparu le 21 janvier dernier, ou du pilote de l'appareil.



L'affaire Benalla inquiète désormais Matignon. Les enquêteurs cherchent à savoir qui est impliqué dans les enregistrements dévoilés par Mediapart, où l'on entend Alexandre Benalla se prévaloir du soutien d'Emmanuel Macron dix jours après le début du scandale. Il a été établi qu'Alexandre Benalla s'est rendu au domicile privé de la chef de la sécurité de Matignon fin juillet.



Emmanuel Macron se rend en Bourgogne. Nouvelle étape pour le chef de l'État dans le cadre du grand débat, en présence cette fois d'un millier de jeunes. Il devrait encore passer de longues heures à répondre aux questions, suscitant des critiques, y compris au sein de la majorité.