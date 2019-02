publié le 06/02/2019 à 21:07

Au lendemain de l'incendie d'un immeuble du XVIe arrondissement de Paris qui a tué 10 personnes et blessé 96 autres, ce mardi 5 février, l'enquête avance concernant le profil de la principale suspecte. Lors d'une conférence de presse, Rémy Heitz, le procureur de la République, a indiqué qu'Essia B., est sortie de son 13e séjour en hôpital psychiatrique le mercredi 30 janvier, soit six jours avant l'incendie.



Le procureur a ajouté qu’aucune condamnation ne figure au casier judiciaire de cette femme de 40 ans mais qu'elle a déjà été mise en cause dans deux procédures, qui ont fait l’objet d’un classement, au vu de son état mental. L’une d'elles concernait le fait de mettre le feu à des vêtements dans un magasin.

Interpellée "immédiatement après l’incendie", l’un des plus meurtriers dans la capitale depuis près de 14 ans, la suspecte avait été placée en garde à vue avant d’être conduite à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police.

Dans le cas où son état de santé n’évolue pas, elle pourra faire l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office. Il reviendra alors à des experts psychiatres d’indiquer si son discernement était altéré ou aboli au moment des faits.