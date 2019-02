publié le 13/02/2019 à 22:24

L'ancien boxeur Christophe Dettinger a été condamné mercredi 13 février à un an de prison ferme, aménageable en semi-liberté, et 18 mois de sursis avec mise à l'épreuve pour avoir violemment frappé deux gendarmes le 5 janvier lors de l'acte 8 des "gilets jaunes".



Le procureur avait requis trois ans dont un de sursis avec mise à l'épreuve et demandé le maintien en détention du prévenu, pour un geste d'une "violence inouïe" contre deux gendarmes, dont l'un s'est vu prescrire 2 jours d'ITT et l'autre n'a toujours pas repris le travail, après 40 jours.

Lors de sa brève comparution devant le tribunal, le 9 janvier, le prévenu avait dit "regretter (ses) actes" et demandé un délai pour préparer sa défense. Ce père de trois enfants au casier judiciaire vierge avait expliqué avoir eu un accès de colère après avoir "vu des gendarmes matraquer un jeune homme et une femme au sol".

La vidéo amateur de l'agression des gendarmes par Christophe Dettinger avait suscité un vif émoi. Deux cagnottes en ligne concurrentes (l'une en faveur de l'ex-boxeur, l'autre au profit des policiers) avaient été lancées dans la controverse.



Identifié rapidement après les faits, l'homme au crane rasé et à la silhouette massive avait échappé aux policiers qui le recherchaient pendant deux jours avant de se constituer prisonnier le 7 janvier.



Ce père de trois enfants avait auparavant mis en ligne sur YouTube une vidéo dans laquelle il admettait avoir "mal réagi", tout en affirmant s'être "défendu" face aux violences policières et en appelant les "gilets jaunes" à poursuivre la mobilisation.