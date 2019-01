et William Vuillez

publié le 28/01/2019

En détention depuis le 9 janvier pour avoir boxé des gendarmes en marge de l'acte 8 des "gilets jaunes" à Paris, Christophe Dettinger a une nouvelle fois exprimé ses regrets à la barre ce lundi. L'ancien boxeur a demandé sa remise en liberté sous contrôle judiciaire.



Il se tient légèrement courbé à la barre, les mains serrés devant lui. Une posture modeste, à l'opposée des images de l'agression des gendarmes. D'une voix posée, Christophe Dettinger justifie sa demande : "On me dit qu'il y a un risque de fuite alors que je me suis rendu moi même à la police", déclare-t-il.

Le père de trois enfants, agent de maitrise dans une mairie de l’Essonne a redit ses regrets : "Je ne suis pas un homme violent", a-t-il assuré devant sa famille qui occupait presque tous les bancs. L'avocate générale ne le voit pas de cet œil : certes le prévenu a des garanties solides, mais pour elle Christophe Dettinger est dangereux et impulsif.

Elle requiert donc que l'ancien boxeur reste en prison jusqu'à son procès. L'avocat de Christophe Dettinger a balayé le risque de nouvelles violences. Son client "a compris la leçon", c'est un père de famille sans antécédent judiciaire selon lui.



"En fait vous vous voudriez qu'il déchire son gilet jaune", a lancé l'avocat à la Cour. Après un dernier signe à son épouse Christophe Dettinger est reparti en détention. Il sera fixé sur son sort mercredi.