et AFP

publié le 09/06/2019 à 15:13

"Un spectacle désolant". C'est ainsi que le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc a qualifié la profanation d'une centaine de tombes dans l'un des plus vieux cimetières de la ville, dans la nuit du 8 au 9 juin. Des objets renversés et brisés ont été découverts au petit matin par le gardien des lieux.



"On a jamais vu autant de tombes touchées, des crucifix, des plaques, des colonnes ou des vases cassés ou projetés dans les allées", a indiqué Jean-Luc Moudenc, qui s'est rendu au cimetière Terre Cabade dans la matinée.

Des dégradations qui touchent des objets appartenant à une centaine de tombes dans différentes portions de ce cimetière qui s'étend sur 33 hectares, a précisé le maire, soulignant "(qu')une seule tombe a été éventrée" et "(qu')aucune des quelques tombes israélites ou musulmanes n'avait été dégradée".

Quelle honte ! Il est inadmissible de profaner ainsi un lieu de recueillement. Je me suis rendu sur place pour constater les dégâts et échanger avec la police judiciaire qui, je l'espère, pourra retrouver les auteurs de ces dégradations irrespectueuseshttps://t.co/JW7yXROZ3k — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) 9 juin 2019

Aucune inscription n'a été découverte, selon la mairie, qui rapporte que les services municipaux, sont en train d'inventorier les tombes touchées pour prévenir les familles.



"C'est véritablement indigne et nous allons porter plainte", a ajouté l'édile, indiquant que des agents de la police technique et scientifique procédaient dimanche matin aux premières constatations dans le cimetière, qui a été fermé au public.