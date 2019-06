publié le 10/06/2019 à 04:58

Interdire dès janvier prochain les publicités à la télévision, au cinéma ou encore dans la presse pour les voitures qui émettent plus de 60 grammes de CO2 par kilomètre... À l'image de la loi Évin qui interdit la publicité pour l'alcool et le tabac, des députés veulent faire interdire la publicité pour les voitures afin de lutter contre le réchauffement climatique.



En gros, ce sont toutes les voitures qui seraient concernées, sauf les électriques et les hybrides rechargeables. Mathieu Orphelin, le député qui a déposé cet amendement, explique notamment que les émissions de gaz à effet de serre des voitures ont augmenté ces deux dernières années en France, alors qu’elles baissaient depuis 20 ans.

En première ligne de ces mauvais résultats ? Les SUV, ces gros véhicules qui représentent un tiers des ventes. Des voitures qui finiront dans tous les cas par être interdits, selon une autre député, Delphine batho, qui défendra aussi un amendement à la loi Mobilité.

Plus de deux milliards d'euros de publicités

Dix pays en Europe ont déjà décidé d’interdire les moteurs thermiques, diesel et essence. Ce sera le cas dès 2025 en Norvège, 2040 en France. Pour les députés, il est important de ne pas inciter les ménages à acheter ces modèles qui contribuent au dérèglement du climat et à polluer les villes.



"La loi Évin a eu un impact positif sur la consommation d’alcool et de tabac, faisons pareil pour les voitures", lancent ces députés, qui savent que leurs amendements ont assez peu de chance d’être votés. Il faut dire que l'enjeu économique est énorme. Le montant de publicités investies par les constructeurs a dépassé 2 milliards d'euros l'an dernier.