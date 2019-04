publié le 01/04/2019 à 13:24

Un drame terrible s'est produit dans la nuit du dimanche 31 décembre au lundi 1er avril. Cinq personnes âgées sont décédées en quelques heures dans la maison de retraite médicalisée La Cheneraie de Lherm à une cinquantaine de kilomètres de Toulouse (Haute-Garonne). Une quinzaine personnes est hospitalisée, soit un peu plus d'un pensionnaire sur quatre. Les enquêteurs sont sur la piste d'une intoxication alimentaire.



Pour les familles, le choc est terrible. Alain Lapeyre a perdu sa mère de 93 ans, Antoinette. Il a l'intention de porter plainte. "Ce matin à 1h30 les gendarmes sont venus me prévenir à la maison en me disant que maman était décédée" confie-t-il. "Elle était à la maison de retraite depuis plus de 10 ans. Cette maison de retraite se dégradait" a-t-il expliqué.

Concernant les repas, "on nous a toujours dit qu'ils étaient faits sur place alors qu'il semblerait qu'ils étaient livrés" confie l'homme. "Je suis très en colère, c'est inadmissible. Il la levait une fois par jour pour la laver, c'est tout. Et on payait 3.000 euros par mois pour voir ça. C'est une honte !" déclare-t-il.

Les victimes ont toutes mangé de la viande mixée

Les cinq victimes et les personnes hospitalisées ont toutes pris leur repas mixé. Ce sont toutes des personnes d'un très grand âge, plus de 90 ans et souffrant pour la plupart de la maladie d'Alzheimer. Elles ont été prises de vomissements dans l'heure qui a suivi le repas, vers 18h30. À 22h30, trois personnes étaient décédées.



Depuis cette nuit, une trentaine de gendarmes de la compagnie de Muret est mobilisée sur cette enquête. Les chambres des victimes, la cuisine et la salle à manger sont bouclées. Des échantillons de nourriture et des prélèvements sur le matériel notamment le mixeur ont été réalisés et sont en cours d'analyse. Les cuisiniers et l'ensemble du personnel sont entendus par les gendarmes.



Les magistrats sont sur place. Le parquet envisage de produire un communiqué en fin de journée. La société Korian qui a racheté La Cheneraie il y a peu se refuse à tout commentaire.

