et Alice Moreno

publié le 01/04/2019 à 21:12

Bernard Tapie retournera-t-il derrière les barreaux ? Cinq ans de prison ferme ont été requis ce lundi 1er avril contre l'ancien homme d'affaires de 76 ans jugé pour "escroquerie" et "détournement de fonds publics". Il est accusé d'avoir manœuvré pour obtenir un arbitrage privé dans son vieux litige avec le Crédit Lyonnais.



Arbitrage qui lui a rapporté 403 millions d'euros en 2008, avant d'être annulé. Le parquet a estimé que cet arbitrage était "truqué" et que Bernard Tapie, qui souffre aujourd'hui d'un double cancer, était son "co-organisateur" et son "bénéficiaire principal".

Les plaidoiries des parties civiles ont eu lieu lundi 1er avril au Palais de Justice de Paris. Les avocats, ainsi que le procureur ont tenu à mettre en garde : aujourd'hui, on ne juge pas "Tapie la star", mais des faits.

"Bernard Tapie est bien un escroc", annonce d'emblée l'un des juristes de la partie civile. À quelques mètres de là, le célèbre prévenu, nerveux, ne tient pas en place sur sa chaise, bascule d'avant en arrière, tandis que son avocat Me Hervé Temime tente de le rassurer.

Un arbitrage aux sommes faramineuses

Le procureur est formel : "Ce n'est pas l'affaire Tapie que vous devez juger (...) c'est l'affaire de l'arbitrage". Selon lui, cela ne fait aucun doute, l'arbitrage à "400 millions d'euros" était bien truqué. À l'écoute des sommes "choquantes" énoncées, Bernard Tapie s'agite, si bien qu'il est rappelé à l'ordre par le procureur, qui lui lance : "Ça pique un peu les oreilles Monsieur Tapie, mais si vous ne voulez pas écouter, vous sortez.".



L'accusation s'applique donc à démasquer "Tapie le comédien", "le bon copain des Français", ironise un avocat. Mais il faut veiller à ne pas succomber à la séduction médiatique, à l'impression instantanée, car Bernard Tapie est bien le principal prévenu d'une extraordinaire escroquerie.



Il est reproché à Bernard Tapie, jugé depuis le 11 mars pour "escroquerie" et "détournement de fonds publics" aux côtés de cinq autres prévenus, d'avoir fait pression sur ses soutiens à l'Élysée pour obtenir un arbitrage privé et de s'être assuré de la "partialité" d'un des trois arbitres, ce qu'il conteste. La sentence a depuis été annulée au civil pour "fraude".



Le procès est prévu pour durer jusqu'au 5 avril.