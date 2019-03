publié le 13/03/2019 à 06:44

Comme RTL vous le révélait le mois dernier, les enquêteurs ont identifié une quarantaine de dossier de disparitions inexpliquées qui pourraient avoir un lien avec Nordahl Lelandais, le suspect des meurtres de Maëlys et du caporal Noyer.



Or, à ce jour, aucune famille n'a été informée. Les proches ne savent pas si leur dossier sera rouvert ou non. Elles se réunissent donc aujourd'hui à Grenoble pour exprimer leur désarroi. Parmi elles, Dalila Boutvillain. Son frère, Malik, a disparu depuis bientôt 7 ans en Isère. La jeune femme aimerait "savoir si Malik est dans ces dossiers ou pas". Une ignorance qui la fait se sentir à l'écart de l'affaire.

"C'est qui ces 40 dossiers ? Rien n'est dit. Nous, on est dans le flou complet, et ça depuis des années. Le calvaire continue parce qu'on ne sait toujours pas où on en est. Qu'est-ce qu'on ne veut pas nous dire ? On ne sait pas. Le problème c'est que nous, en tant que famille de disparus, on n'a aucun statut. On n'est pas considérés comme des victimes. On n'est pas reconnus, on est exclus. Complètement. Ça en rajoute beaucoup à notre souffrance, parce qu'il y a la disparition, et il y a toute cette attente, cette inertie de la justice qui nous laisse de côté".

