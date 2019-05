publié le 23/05/2019 à 05:56

Exhibitionnisme, diffusion de photos dénudées ou de vidéos sur les réseaux sociaux, réalisation de vidéos à caractère pornographique, attouchements, visionnage de films à caractère pornographique, et même masturbation en classe : la principale du collège de Mios (Gironde) a alerté dans une lettre les parents sur l'"hypersexualité" de certains élèves de 6e et 5e, ainsi que sur la mise en danger de ces enfants.



Une quinzaine parmi les 592 élèves que compte l'établissement sont concernés par ces comportements inadaptés et ont été exclus 7 jours. "Ils envoyaient des messages aux filles pour leur demander des nudes (photos d'elles nues, ndlr). Moi je leur ai dit d'arrêter tout de suite", confie l'une de leur camarade, choquée.

Les parents d'élèves ont immédiatement réagi : "Nos enfants sont nés avec Internet, on n'a pas les mêmes codes, la même grille de lecture. Mais nous avons le devoir de les protéger et là, on ne les protège plus", estime la présidente de l'association des parents d'élèves de Mios.

