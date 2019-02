publié le 10/02/2019 à 05:05

Amine, 12 ans, sortait d'un cours de sport lorsque, dans le vestiaire, il a été violemment pris à partie par ses camarades de classe. L'objectif : jouer à la "gardav", le dernier "jeu" à la mode dans les cours de récréation, qui consiste à frapper un jeune pour "le faire parler".



Et ce passage à tabac dans les règles aura laissé de nombreuses cicatrices physiques et psychologiques. "Aucune partie de son corps n'a été épargnée", explique le père du collégien à la Voix du Nord. "Sa tête a été piétinée comme un vulgaire ballon de football".

Après avoir été "roué de coups pendant une trentaine de secondes", comme il l'explique lui même, le jeune garçon se retrouve couvert de contusions et traumatisé psychologiquement, ce qui lui vaut 8 jours d'ITT. Malgré ce délai, Kahina, la sœur d'Amine, explique que son petit frère ne retournera pas au collège si la situation n'a pas bougé.

Au collège, on est censés être en sécurité Kahina, la sœur d'Amine Partager la citation





Kahina explique qu'après l'agression, aucun personnel du collège "n'avait pris la peine d'appeler les secours. Il aurait pu avoir un traumatisme crânien". Une plainte a été déposée et deux auteurs des faits, sur au moins sept, ont été identifiés par la police.



La famille d'Amine, choquée par cette agression gratuite, a souhaité rendre l'histoire du jeune garçon publique afin de mettre en garde les autres parents et enfants, et de lutter contre ces violences récréatives. "Il faut que les gens sachent qu'il existe des jeux très violents", déclare Kahina. "Au collège, on est censés être en sécurité. Ce qui est arrivé à mon frère montre que ce n'est pas le cas".