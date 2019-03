publié le 28/03/2019 à 05:37

Christian Quesada, l'ancien champion des 12 coups de midi sur TF1, a été mis en examen et écroué mercredi 27 mars pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques", révélait hier RTL.



C'est la plainte d'une adolescente de 17 ans qui a permis aux enquêteurs de remonter à lui. En mai 2017, sous couvert d'un pseudo et en se faisant passer pour une mineure, Christian Quesada était entré en contact avec cette jeune fille. "Il lui demandait de se dévêtir, de lui envoyer des photos dénudées et lui a fait des propositions ouvertement sexuelles", a expliqué le procureur de la République de Bourg-en-Bresse Christophe Rode.

Des avances refusées par la jeune fille, qui a signalé les faits à la police. Chargés de l'enquête, les gendarmes de Belley dans l'Ain ont pris l'affaire au sérieux, et décidé de le placer en garde à vue. Mais Christian Quesada, qui a fait fortune avec la télé, voyage beaucoup à l'étranger, et ce n'est que lundi dernier que les enquêteurs ont réussi à l'interpeller.

S'en sont suivi deux jours d'interrogatoire. Au cours de la perquisition menée à son domicile, les enquêteurs ont découvert des centaines d'images et de vidéos pédopornographiques sur ses ordinateurs.



Des faits suffisamment graves pour que le juge des libertés décide de placer Christian Queseda en détention provisoire. "Il se rend compte de gravité des faits mais explique avoir seulement consulté ces images et n'avoir jamais commis d'agression sexuelle", a indiqué Christophe Rode.



Une information judiciaire a été ouverte pour approfondir les investigations, analyser les disques durs des ordinateurs et tenter de savoir si cette vedette des jeux télévisés fait partie d'un réseau de partage de fichiers sur internet.

