publié le 28/03/2019 à 04:49

Il y a deux semaines le cyclone Idai a dévasté une partie de l'Afrique de l'Est. Au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe, les dégâts sont gigantesques. En quelques heures, le vent a fait autant de dégâts matériels qu'en 8 ans de guerre en Syrie.



Des centaines de milliers de maisons ont été détruites, 3 millions de personne n'ont plus d'eau potable. Le bilan est de plus de 400 morts, mais il sera beaucoup plus lourd puisque des centaines de personnes sont toujours portées disparues après les inondations. Des gens sont restés accrochés à des branches d'arbres pendant plusieurs jours et ceux qui s'en sont sortis vivants n'ont plus rien.

Après les destructions arrivent maintenant les risques d'épidémies, à cause des eaux stagnantes. Des premiers cas de choléra ont été recensés. Un million de doses de vaccins devraient arriver dans la région ce week-end. La deuxième ville du Mozambique, Beira, 400.000 habitants, a été rayée de la carte. C'est la première fois au monde qu'une ville de cette taille est entièrement détruite à cause du réchauffement climatique, a expliqué cette semaine l'ancienne Première dame du pays qui travaille aujourd'hui dans l'humanitaire.

Le Mozambique victime du changement climatique

Au Mozambique depuis 10 ans, les cyclones violents et les sécheresses s’enchaînent. Cette partie de l'Afrique est la plus vulnérable au changement du climat et c'est aussi la plus pauvre. L'espérance de vie en France est de 82 ans, au Mozambique, c'est 30 ans de moins.



Alors pendant les conférences sur le climat, les représentants de ces pays passent leur temps à témoigner, à expliquer aux pays riches les conséquences de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ils ne sont jamais entendus.