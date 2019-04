et Patrice Gabard

publié le 01/04/2019 à 05:31

Il y a du nouveau dans l'affaire Troadec. C'était il y a un peu plus de deux ans, toute une famille disparaissait à Orvault, près de Nantes, la famille Troadec. Deux semaines plus tard, l'ex-beau-frère du père de famille avouait le quadruple meurtre : celui des parents et des deux enfants. Il s'était débarrassé des corps après les avoir décapités. L'enquête n'est pas terminée, il reste des éléments à éclaircir.



Selon nos informations, de nouvelles fouilles seront lancées cette semaine pour tenter de retrouver les crânes des victimes. D'ici deux à trois jours, les fouilles vont reprendre à coups de pelleteuses à Pont-de-Buis dans le Finistère.

Les enquêteurs de la police judiciaire, assistés d'un anthropologue, vont explorer un nouveau secteur, boisé et marécageux de cette vaste propriété de 27 hectares.

Les enquêteurs veulent retrouver les crânes des victimes

De nouvelles recherches sur les indications fournies par le meurtrier présumé Hubert Caouissin lors du dernier transport judiciaire sur place le 12 mars dernier. Pour les enquêteurs, il s'agit surtout de retrouver les crânes des victimes pour les faire parler.

À écouter également dans ce journal

Politique : Ce remaniement est finalement tombé ce dimanche 11 mars au soir par communiqué. Trois nouveaux noms font leur entrée dans le gouvernement pour remplacer Benjamin Griveaux, Nathalie Loiseau et Mounir Mahjoubi. Sibeth Ndiaye, Amélie de Montchalin et Cédric O font leur entrée au gouvernement.



Abus sexuels dans l'Église : Le pape François soutient le cardinal Barbarin. Après avoir refusé sa démission, le souverain pontife a mis en avant la présomption d'innocence face à la presse lors de son retour en avion du Maroc. Pour lui, "le cas reste ouvert".



International : Pas de démission pour Abdelaziz Bouteflika en Algérie, mais un remaniement. Seuls huit ministres de l'ancienne équipe sont reconduits.



Football : Le PSG s'est imposé sans éclat à Toulouse 1-0 ce dimanche 1er mars. Un but de Kylian Mbappé, son 27e depuis le début de la saison en Ligue 1.