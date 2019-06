Allergie aux pollens : 26 départements en alerte rouge

publié le 16/06/2019 à 03:47

Elles se déclarent souvent au printemps, mais en cette mi-juin, les allergies liées aux pollens de graminées n'ont pas fini d'empoisonner le quotidien de nombreux français. Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique a d'ailleurs rappelé dans son bulletin du 14 juin que le risque d'allergie était encore très présent et a placé 26 département en alerte rouge, comme l'a repéré BFMTV.



Il s'agit des Yvelines, de l'Essonne, la Manche, le Calvados, la Moselle, le Maine-et-Loire, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, la Côte-d'Or, la Nièvre, la Saône-et-Loire, l'Allier, la Creuse, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Lozère, l'Aveyron, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Gers, les Pyrénées-Atlantique, la Haute-Savoie, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence.

La majeure partie des autres départements du pays est classée en vigilance orange, synonyme de risque d'allergie élevé. Seuls le Finistère, la Mayenne, l'Orne, la Sarthe et les Alpes-Maritimes présentent une vigilance moyenne (ces départements sont classés en jaune, ndlr).

Bulletin pollen du 14 juin 2019

Attention aux pollens de graminées toujours bien présents entre les averses de pluie!#allergies #pollens @rnsa_pollen pic.twitter.com/Rp2lbGaO0M — Réseau National de Surveillance Aérobiologique (@rnsa_pollen) 14 juin 2019

Des gestes simples pour se protéger

Mais pour les personnes sujettes à ces allergies, quelles sont les précautions à prendre ? Il est notamment déconseillé de faire sécher son linge dehors, et de jardiner. En revanche, il est fortement recommandé aux individus concernés de laver régulièrement leur linge de maison, d'aérer leur intérieur et de se laver les cheveux le soir, de façon à ce que les résidus de pollens ne se déposent sur l'oreiller et entrent en contact avec les yeux et la bouche.



Le RNSA indique cependant que "les personnes allergiques devraient profiter d’un peu de répit ce week-end (15 et 16 juin, ndlr) qui s’annonce très mitigé avec de la fraîcheur et de nombreuses averses de pluie qui limiteront la dispersion des pollens dans l’air".