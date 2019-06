Des peluches et des fleurs sur le lieu de l'accident à Lorient, le 12/06/19

et AFP

publié le 15/06/2019 à 13:50

C'est un mensonge qui aura mobilisé un important dispositif de la part de la gendarmerie, avec 63 militaires déployés dont 12 membres du GIGN. Un homme de 41 ans a été condamné vendredi 14 juin à 4 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Nevers, après avoir fait croire qu'il avait aperçu le chauffard qui a fauché dimanche 9 juin deux enfants à Lorient, dont un est décédé.



L'affabulateur, fragile psychologiquement, a monté une véritable histoire créant des zones de doutes et provoquant le déploiement d'importants moyens jeudi matin, jusqu'à un soutien héliporté dans le secteur de Clamecy, entre Nevers et Auxerre, en plus des militaires.

L'homme avait ainsi faussement rapporté la présence dans la Nièvre du chauffard en cavale et de sa passagère. Il a ensuite rapidement avoué avoir tout inventé. L'accident était intervenu dimanche à Lorient après un refus d'obtempérer alors que le véhicule était suivi à distance par la gendarmerie.

La voiture, qui circulait à vive allure sur la voie réservée aux bus, a percuté dans un premier temps une autre voiture en sortie de rond-point, sans faire de blessé, avant de faucher sur un trottoir les deux enfants. Un enfant de neuf ans a été tué et l'autre, âgé de sept ans, a été gravement blessé dans l'accident, suscitant émotion et indignation.