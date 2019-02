VIDÉO - Incendie à Paris : les images impressionnantes des pompiers

et AFP

publié le 05/02/2019 à 09:41

Dans la nuit du 4 au 5 février, un violent incendie s'est déclaré dans un immeuble du XVIe arrondissement de Paris. Un bilan provisoire fait état de 8 morts et une personne grièvement blessée, selon le procureur de la République Rémi Heitz. 30 personnes ont également été blessées, dont 6 pompiers.



Le feu s'est déclaré vers 1h du matin, dans cet immeuble de la rue Erlanger. Il a fallu plus de 5 heures aux pompiers pour maîtriser les flammes. La piste criminelle est pour le moment privilégiée, notamment celle d'une querelle de voisinage. Une habitante de l'immeuble d'à côté a été interpellée et placée en garde à vue.

Certains habitants de cet immeuble des années 70 comptant 8 étages, se sont réfugiés sur le toit pour échapper aux flammes, alors que de nombreux résidents ont appelé au secours depuis leurs fenêtres. Une cinquantaine de personnes ont ainsi dû être évacuées.

Deux immeubles adjacents ont également été évacués par mesure de précaution et des responsables de la mairie du XVIe arrondissement étaient sur place dans la nuit pour trouver des solutions de relogement. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, et Anne Hidalgo, la maire de Paris, se sont également rendus sur place dans la matinée du 5 février.